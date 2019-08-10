شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تجوال مسرح الدولة.. "ولاد البلد" بالبحر الأحمر و "أمر تكليف" بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، عن سعادته بالنجاح الذى تشهده خطة تجوال عروض البيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التى أعلن البيت الفنى للمسرح عن تفاصيلها نهاية الشهر الماضى، وتتضمن ٨ عروض مسرحية بـ١٤ محافظة حتى شهر أبريل من عام ٢٠٢٠، حيث بدأت الخطة فور إعلانها بعرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح بسوهاج والأقصر، لينتقل بعدها العرض الى محافظة البحر الأحمر ابتداء من اليوم السبت ١٠ أغسطس الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، لتبدأ العروض بعد ذلك ليالى عرضها بالمحافظات تباعا، منها عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ليُقدم بمحافظة سوهاج منتصف الشهر الحالى.

وأضاف "مختار" أن البيت الفنى للمسرح يعتبر هذه الخطة الطموحة أحد أهم الأهداف الرئيسية هذا العام، لتصل عروض المسرح لأكثر المناطق بعدا عن القاهرة، فالإنجاز الأهم هو أن ترى الوجوه المصرية المتعطشة للمسرح فنا جادا وقيَما، مؤكدا أن الخطة تسير على قدم وساق بمجهود وتفانٍ كبيرين من فنانى ومبدعى البيت الفنى للمسرح، خاصة شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، والتى تولت تنظيم تجوال العروض بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن "ولاد البلد" أنهى عروضه مساء أمس الجمعة بساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر فى تمام الثامنة مساء، ويتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيرى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقى، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقى، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعى، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحى، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

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