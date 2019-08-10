شكرا لقرائتكم خبر عن صممها لعيد الأضحى.. تعرف على قصة جلابية خروف شكوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الملايين حول العالم تلك الأيام بعيد الأضحى المبارك من خلال طقوسه المعتادة الذى يعتبر أهم مظاهرها هو خروف العيد، والذى يحرص العديد من المشاهير شأن الجميع على مشاركة جمهورهم مظاهر تلك الاحتفال منذ القدم قبل عصر السوشيال ميديا.

أبرز هؤلاء النجوم الذى كان يمتلك طقساً خاصاً يناسب طبيعة شخصيته هو النجوم شكوكو الذى اعتاد على شراء خروف العيد قبل فترة طويلة من العيد، وكأنه يرغب فى الاحتفال بتلك المناسبة مبكراً لأطول مدة، كما اعتاد النجم الراحل على تصميم جلباب خاص للخروف مزين بمظاهر الفرح ومناسباً لأجواء الاحتفال بالعيد ليميز الخروف.



شكوكو وخروف العيد

ومثلما يظهر خلال الصورة كان يحرص الفنان الكبير الذى يعتبر واحد من أهم نجوم الكوميديا الذين مروا فى تاريخ السينما والمونولوجات الغنائية على مداعبة الخروف الذى يظهر بجلباب مزين وطرحه على رأسه.