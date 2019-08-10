أحمد وزينب "بطلا فيديو الطفلة" يغادران مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
غادر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب مصر، أمس، بعد تعرضهما للهجوم كبير بسبب سوء استخدام طفلتيهما في الفيديوهات المنشورة لهما، ووصل الأمر إلى النائب العام.
ونشر أحمد حسن عبر حسابه على "انستجرام” وكذلك زوجته، صورة لهما وهما في المطار، وكتبا: "Bye Bye Egypt".
وبدأ الأمر بعد أن نشر اليوتيوبر، الذي يتابعه حوالي 1.5 مليون عبر إنستجرام، فيديو لطفلته وهي تبكي، وانتشر الأمر، وتحول لتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم بعض المحامين ببلاغات ضدهما إلى النائب العام.
يذكر أن أحمد وزينب قدما عدد من المسلسلات على قناتهم الخاصة بـ"يوتيوب"، وكان اَخرها رمضان الماضي بعنوان "تجربة ما تمت" الذي تصدر نسب المشاهدة مع عرض حلقاته الأولى.
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