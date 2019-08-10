محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للنجم أحمد حلمي، أثناء تواجده في حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وظهر حلمي أثناء وقوفه في منطقة vip، وظهرحلمي بجوار زوجته منى زكي، وعدد من أصدقائه.
وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، بينهم السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، والإعلامية إنجي علي، والفنان حسين فهمي، ومصطفى فهمي، واَخرين.
وقدمت نجمة البوب العالمية مجموعة من أغانيها المميزة التي أشعلت حماس جمهورها، إلى جانب استعراضاتها الاحترافية.
وجهز المنظمون مجسمًا كبيرًا على شكل تورتة، مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".
حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.
تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد حلمي في حفل جينيفر لوبيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.