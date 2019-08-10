فيديو| أحمد حلمي في حفل جينيفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للنجم أحمد حلمي، أثناء تواجده في حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وظهر حلمي أثناء وقوفه في منطقة vip، وظهرحلمي بجوار زوجته منى زكي، وعدد من أصدقائه.

وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، بينهم السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، والإعلامية إنجي علي، والفنان حسين فهمي، ومصطفى فهمي، واَخرين.

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وقدمت نجمة البوب العالمية مجموعة من أغانيها المميزة التي أشعلت حماس جمهورها، إلى جانب استعراضاتها الاحترافية.

وجهز المنظمون مجسمًا كبيرًا على شكل تورتة، مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".

حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.

تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.