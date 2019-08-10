ميريام فارس تبرز لياقتها و"قبلة" شريف منير لابنته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة الجمهور لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بشعر أشقر طويل ، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بمقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل، وشعر قصير.

درة

نشرت الفنانة التونيسية درة صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت درة في الصورة بفستان فسفوري قصير.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة "سيلفي" ظهرت فيها بفستان أبيض.

مايا دياب

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نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مايا بإطلالة غريبة، مرتدية جاكيت قصير، وقبعة على رأسها.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت ميريام في الصورة وهي تبرز لياقتها من خلال تمارين " اليوجا".

يارا

نشرت المطربة يارا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بجاكيت فوشيا من أمام سيارة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

أحمد زاهر

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بصورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر زاهر في الصورة بملابس كاجوال.

أسما شريف منير

نشرت أسما ابنه الفنان شريف منير صورة "سيلفي" تجمعها بوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الفنان شريف منير في الصورة وهو يقبلها، وعلقت أسما " روحي".

أشرف زكي

نشر الفنان أشرف زكي صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق أشرف على الصورة " عمري"، وعلقت زوجته الفنانة روجينا على الصورة قائلة: " أحلى البنات".