فيديو| بفستانين.. جينيفر لوبيز تشعل المسرح في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير - محمود عبد الناصر وعلاء أحمد:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل النجمة جينيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وظهرت نجمة البوب العالمية بفستانين، وسط تفاعل مئات الحضور بينهم عدد كبير من نجوم الفن مثل حسين ومصطفى فهمي وأحمد حلمي ومنى زكي وبشرى والإعلامية سهير شلبي والإذاعية إيناس عبدالله.
وحرص منظمو حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على تجهيز مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به في 24 يوليو الماضي.
وجهز المنظمون مجسمًا كبيرًا على شكل تورتة، مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".
حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.
تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.
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