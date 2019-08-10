تعرف على موعد تشييع جثمان طليقة أحمد السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: قررت أسرة طليقة الفنان أحمد السعدني، تشييع جثمانها غدًا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد سعاد كفافي بمدينة 6 أكتوبر. ولم تكشف العائلة عن موعد العزاء. وكانت أمل طليقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه عبدالله وياسين، قد رحلت اليوم الجمعة بالسكتة القلبية. Advertisements وعلم السعدني بخبر الوفاة خلال تواجده بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين، وأصيب بصدمة بعد علمه بالخبر، ثم ترك الحفل مسرعًا وعاد للقاهرة. يذكر أن السعدني كشف خلال استضافته بأحد البرامج خبر انفصاله عن أم أولاد، دون الإعلان عن موعد أو أسباب ذلك.

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