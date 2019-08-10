حفل ناجح وختام مبهر لأولى حفلات جنيفر لوبيز فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة جنيفر لوبيز حفلها فى مصر بشكل مبهر وسط صيحات الجمهور، وإطلاق الألعاب النارية بمناسبة عيد ميلادها.
ووجهت جنيفر الشكر للجمهور، مؤكدة أنها فخورة باحتفالها بعيد ميلادها مع الجمهور المصرى، مؤكدة أنها ستعود مرة أخرى لمصر لتستعيد هذه اللحظات السعيدة التى عاشتها مع الجمهور، مؤكدة أن هذه اللحظات لن تناسها أبدا لبقية حياتها.
وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.
من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو، وغيرهم الكثيرون.
واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.
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