شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تظهر بإطلالة ثالثة وتشارك الجمهور أسرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، خلال أولى حفلاتها فى مصر، إنها تقول لأولادها دائما أنه يجب عليهم أن يكونوا ما يريدون، وشاركت الجمهور سرا من الأسرار التى تعلمتها من الحياة، مؤكدة أن السر هو أنه طالما الإنسان فعل ما يريد وأمن بنفسه وبقدراته سيصل إلى ما يريد وما كان يحلم به، لتختتم حديثها للجمهور بأنها تحبهم كثيرا، وظهرت لوبيز بثالث إطلالتها بفستان باللون الأحمر.

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.