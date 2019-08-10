شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز: سأعود لمصر مرة أخرى لأستعيد هذه اللحظات السعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة جنيفر لوبيز إنها ستعود مرة أخرى لمصر لتستعيد هذه اللحظات السعيدة التى عاشتها مع الجمهور، مؤكدة أن هذه اللحظات لن تناسها أبدا لبقية حياتها، موجهة الشكر للجمهور على مشاركتها هذه اللحظات المميزة فى عمرها، خاصة أن الحفل بمناسبة عيد ميلادها.

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو، وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.