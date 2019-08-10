شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إطلالات مبهرة أشعلت بها جنيفر لوبيز حفلها بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة جنيفر لوبيز على جمهورها بمصر فى أولى حفلاتها بخمس إطلالات حتى الآن على مسرح العلمين، واختارات لوبيز ألوانا مبهجة منها الأحمر والذهبى والأرزق.

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وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو، وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.