شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ألبوم مصطفى قمر "ضحكت ليا " بالأسواق 18أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مصطفي قمر عن طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا " بالأسواق، يوم الأحد الموافق 18 أغسطس وذلك بعد عمليات الترويج للألبوم طوال الشهر الماضى سواء بالإعلان عن اسم الألبوم، أو طرح بعض أغانيه.

ومن بين أغانى الألبوم الجديد " : "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ، "معجب" كلمات أسامة مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.