فيديوجراف.. 5 صفقات محتملة لم تتم في الميركاتو الصيفي للدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الميركاتو الصيفي المنتهي في إنجلترا العديد من الصفقات التي لم تتم لأسباب مختلفة، رغم وصولها لمراحل متقدمة للغاية.
وانتهى الميركاتو الصيفي في إنجلترا لموسم 2019-2020، مساء الخميس، بالعديد من الصفقات القوية.
ويأتي في مقدمة هذه الصفقات التي لم تتم، ارتباط الأرجنتيني باولو ديبالا بالانتقال إلى توتنهام، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالب يوفنتوس المادية المبالغ فيها.
"العين الرياضية" تلقي الضوء على الصفقات التي لم تتم في ميركاتو إنجلترا الصيفي، عبر الفيديوجراف التالي.
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