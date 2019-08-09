جوارديولا يختار سيلفا قائدا ويؤكد جاهزية محرز ويكشف مدة غياب ساني

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـمانشستر سيتي الإنجليزي اختيار مواطنه ديفيد سيلفا قائدا للفريق في الموسم المقبل، خلفا للقائد السابق البلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي لأندرلخت البلجيكي لاعبا ومدربا.



ويفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بمواجهة وست هام يوم السبت على استاد "لندن" الأولمبي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء: "ديفيد سيلفا سيكون القائد الجديد للفريق بشكل أساسي وسيكون بعده فرناندينهو وكيفن دي بروين وسيرخيو أجويرو؛ لأن سيلفا كان هنا منذ 10 سنوات، ويعرف الفريق جيدا".

وأضاف: "يجب على ديفيد سيلفا أن يمثل نفسه، وعليه أن يتخذ القرارات للفريق، ولن تكون هناك أي مشكلة في ذلك، اللاعبون يحبونه، وهذا ما سيسهل مهمته".

من ناحية أخرى، أكد جوارجيولا جاهزية النجم الجزائري رياض محرز للمشاركة في مباراة وست هام، بعدما غاب عن مواجهة ليفربول الأحد الماضي، في بطولة الدرع الخيرية، مضيفا: "محرز أصبح جاهزا للمشاركة أمام وست بعد زوال الأسباب الطبية، لكن جواو كانسيلو لن يتواجد في اللقاء حيث وصل فقط هنا قبل يومين بعد انتقاله إلينا من يوفنتوس".

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وغاب محرز عن المشاركة في لقاء الدرع الخيرية الذي حسمه الفريق السماوي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، حيث تعرض الدولي الجزائري لوعكة صحية، وتناول بعض الأدوية التي كانت ستشكل خطرا عليه حال مشاركته في اللقاء، ومن ثم، خضوعه للاختبار قبل لجنة المنشطات.

وتطرق جوارديولا للحديث عن إصابة ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، قائلا: "إصابة ليروي ساني ستجعله يغيب عن مانشستر سيتي من 6 إلى 7 أشهر، ونأمل بأن يعود لنا خلال فبراير أو مارس المقبليْن".

وأكمل: "لم أعتقد أنه كان سيغادر النادي ولم يخبرني أيضا أنه يريد المغادرة".

وحاول بايرن ميونيخ الألماني كثيرا ضم ساني هذا الصيف، لكن محاولاته باءت بالفشل، قبل أن تنتهي تماما بعد إصابة اللاعب.

وعن إعلان النادي تمديد عقد جوندوجان صباح اليوم الجمعة حتى صيف 2023، قال جوارديولا: "سعيد بتجديد عقد إلكاي جوندوجان فلقد تحدثت معه مرة واحدة فقط وسعيد أنه سيبقى معنا، لأنه لاعب من الصعب إيجاد مثله في أوروبا فيما يتعلق بالشخصية والمراكز المختلفة التي يشغلها".

وفيما المنافسة بين كايل ووكر وجواو كانسيلو بعد انضمام الأخير من يوفنتوس مقابل 27.4 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة للاستغناء عن البرازيلي دانيلو، شدد جوارديولا على أن السيتي هو المستفيد من المنافسة بين ووكر وكانسيلو.

وأضاف: "كايل أتى هنا ومنحنا شيئا لم نكن لنحصل عليه، ومن دونه سيكون الأمر صعبا، فلديه قدرة بدنية أعلى من الطبيعي، ولكنه يحتاج للمنافسة مع كانسيلو لأنه أمر مهم بالنسبة له وللفريق".