من "أم كلثوم" إلى ميادة الحناوي.. لحظة السقوط على المسرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في واقعة نادرة بمهرجان صفاقس الدولي في تونس سقطت المطربة السورية ميادة الحناوي أثناء حفلها، مساء الخميس، إلا أنها أصرت على مواصلة تقديم أغنياتها جالسة على مقعد.

وكانت ميادة (59 عاماً) تقدم حفلها المدرج ضمن الدورة الحادية والأربعين للمهرجان عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق المسرح.

وهرع القائمون على المهرجان لمساعدتها والاطمئنان عليها بينما أخذ الجمهور يصفق وينادي عليها. وقالت مخاطبة الجمهور بعد أن استقرت على كرسي فوق المسرح "اعتذر منكم يا حبايبي.. على فكرة أول مرة بتصير (تحدث) معي.. ممكن تسمحولي أغني وأنا جالسة؟".





وعلى مدى نحو الساعتين شدت ميادة بباقة من أجمل أغانيها الطربية، التي قدمتها خلال مشوار فني امتد قرابة 4 عقود منها (حبينا واتحبينا) و(كان يا ما كان) و(أنا بأعشقك) و(أنا مخلصة لك) وغيرها.

وحرصت ابنة مدينة حلب السورية على طمأنة جمهورها بعد الحفل بتصريحات للإعلام التونسي عزت خلالها ما حدث على المسرح إلى الحرارة المرتفعة للجو، وكررت اعتذارها للجمهور الذي حضر الحفل بالآلاف.





وكتب موقع المهرجان بصفحته على فيسبوك، الجمعة، في تعليق مصاحب لمجموعة صور من الحفل "جميع العظماء لا يسقطون بل يتعثرون ويعودون بعد ذلك أقوى.. وتبقى أغاني الفن الجميل".

ويسدل الستار على الدورة الحالية من مهرجان صفاقس الدولي، السبت، بعد برنامج استمر نحو 3 أسابيع بمشاركة عدد من الفنانين العرب من لبنان وسوريا وتونس.





أم كلثوم تسقط في باريس

ميادة الحناوي ليست الفنانة الأولى التي تسقط على خشبة المسرح، وسط حضور جماهيري كبير، فقد حدث هذا الموقف كثيراً مع عمالقة الغناء، وأبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، التي يحبها ويتذكر أغنياتها الرائعة كل الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج رغم رحيلها عن عالمنا منذ سنوات طويلة.

فى عام 1967 ذهبت أم كلثوم لإحياء حفل غنائى كبير على مسرح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت باقة من أهم أغنياتها مثل "فات المعاد، أمل حياتى، الأطلال"، وأثناء أداء أغنية الأطلال صعد أحد المعجبين إلى خشبة المسرح وحاول تقبيل قدم الفنانة الكبيرة، وكانت النتيجة سقوطها على الأرض. وأسرع أعضاء فرقتها الموسيقية لمساعدتها، وتعالت هتافات الجمهور لمنحها الثقة، وتمالكت أم كلثوم نفسها وواصلت حفلتها التي كان عائدها المادي يذهب للمجهود الحربي في مصر.





فايزة أحمد

تعرضت الفنانة السورية فايزة أحمد لموقف صعب عام 1974 عندما ذهبت إلى تونس للمشاركة فى مهرجان قرطاج، وشاءت الأقدار أن يحدث خلاف بين فايزة أحمد والراقصة المصرية سهير زكي، بسبب أسبقية الصعود على المسرح، وتطور الأمر إلى تبادل السباب بينهما، وبعد مشادة طويلة صعدت فايزة إلى المسرح، وبسبب التوتر الشديد سقطت قبل أن تبدأ وصلتها الغنائية، وتعاطف معها الجمهور وشجعها كثيراً، وبعد الحفل تدخل الموسيقار محمد سلطان زوج فايزة أحمد وأزال الخلاف بين زوجته وسهير زكي.

عبدالله الرويشد

فى 29 مارس/آذار الماضي، سقط الفنان الكويتى عبدالله الرويشد على خشبة المسرح أثناء إحيائه حفلاً كبيراً فى مركز جابر الأحمد إثر تعثر قدمه، وتم نقله إلى المستشفى بعدما أصيب برضوض وكدمات.

وتزاحم الجمهور أمام المستشفى من أجل الاطمئنان على حالة الفنان الكبير.

وكتب مركز جابر الأحمدي عبر حسابه بموقع التدوين العالمي "تويتر": "نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد، ونطمئن الجمهور أنه بصحة وعافية.. سلامات يا بو خالد".

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كما حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية، على الاطمئنان عليه، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "الحمد لله على سلامة الفنان الكبير وما يشوف شر".





محمد منير

الفنان المصري محمد منير ذاق من كأس السقوط على المسرح مع كثير من الهلع؛ حيث تعرض لموقف صعب جداً بسبب حماسه في الغناء عام 2010 أثناء إحيائه حفلاً كبيراً لصالح التليفزيون المصري، بعدما تفاعل أحد المعجبين مع أدائه لأغنية "علي صوتك بالغناء" وصعد أحد المعجبين لعناقه، وكانت النتيجة سقوط الكينج محمد منير.





إليسا

فى عام 2015 سقطت الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح في مدينة دبي بسبب تعثرها في الحركة نتيجة فستانها الطويل.

وفي 2 فبراير عام 2018 سقطت مرة أخرى على المسرح إثر إصابتها بالإغماء أثناء حفل غنائي كبير في القرية العالمية بدبي.

وفى كل مرة كان الجمهور يساندها ويقف بجانبها ويطالبها بتجاوز الموقف ومواصلة الغناء.





راغب علامة

تعرض المطرب اللبناني راغب علامة لموقف محرج في سبتمبر/أيلول عام 2017 حينما سقط على المسرح في قرية بكاسين اللبنانية.

وكان السبب الإصابة بدوار مفاجئ، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وانزلاق قدمه على المسرح، وتمالك راغب علامة قوته وواصل الغناء بعد الواقعة.





شيرين عبدالوهاب

سقطت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على المسرح أمام الجمهور أثناء مشاركتها فى برنامج "ذا فويس" الشهير لاكتشاف المواهب الغنائية، فبعدما تحركت على المسرح لتحية أحد المتسابقين وخلال عودتها للجلوس بجانب أعضاء لجنة التحكيم اختل توازنها وسقطت على المسرح، وكان ذلك عام 2012.





نوال الزغبي

سقطت اللبنانية نوال الزغبي عام 2006 أثناء المشاركة بالغناء في حفل شم النسيم بمدينة شرم الشيخ المصرية، لكنها نجحت في تجاوز الموقف بسرعة واستكملت فقرتها الغنائية.





هيفاء وهبي

سقطت هيفاء وهبي على المسرح عام 2008 خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، أثناء الغناء على المسرح.