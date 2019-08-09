شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تبدل ملابسها وتظهر بإطلالة جديدة باللون الأبيض فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ملابسها في ثاني ظهور لها باولي حفلاتها في مصر بالعملين الجديدة،حيث ظهرت باطلالة من اللون الابيض وقدمت عدد من الاستعراضات لها اثناء الغناء وهو ما اشعل حماس الجمهور.

تأتي اولي حفلات لوبيز في مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.

Advertisements

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.