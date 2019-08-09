شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز ترقص بالعصا علي مسرح الحفل العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في اولي حفلاتها في مصر بالعملين الجديدة بالعصا ، وردت علي لافتات محبيها قائلة انا ايضا احبهم، وغنا لها الجمهور اغنية عيد الميلاد.

تأتي اولي حفلات لوبيز في مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.