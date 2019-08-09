شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور لـ جنيفر لوبيز فى حفلها بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز منذ قليل على مسرح حفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، والذى يحضره عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى، الفنانة بشرى، المطرب محمود العسيلى، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسى مدير مهرجان الجونة.

وحضر منذ بداية الحفل عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمى ومصطفى فهمى واللبنانية رزان مغربى، وإيمان العاصى، والمطربة مروة نصر، وبسمة وهبى والفنانة دينا على حضور حفل جنيفر لوبيز بالعملين الجديدة.

وتأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.













































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