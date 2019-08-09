شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان طليقة أحمد السعدنى من مسجد سعاد كفافى بأكتوبر ظهر غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غدا السبت صلاة الجنازة على أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدنى، من مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر .

وتوفيت، منذ قليل، طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.