شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "بلا دليل" توقف التصوير لقضاء أجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المخرجة منال الصيفى تأجيل تصوير مسلسل "بلا دليل" بطولة الفنانة التونسية درة والفنان خالد سليم، المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل، حتى الانتهاء من أجازة عيد الأضحى، وقد انتهت الصيفى من تصوير أسبوعين من المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى.

وتعتمد أحداث المسلسل على "جريمة قتل"، حيث تجسد الفنانة درة شخصية "حبيبة " عازفة آلة الهارب، متزوجة من الفنان خالد سليم، وشقيقها الفنان عمر الشناوى ويعمل طبيب، وتدخل بطلة العمل فى قصة حب مع مهندس الديكور اسلام جمال، وتنقلب الأحداث راساً على عقب.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.