شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ومحمد إمام وصلاح عبد الله يشاركون فى عزاء والدة فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين فى تقديم واجب عزاء والدة النجم فتحى عبد الوهاب، المقام حاليا بمسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، وقدم العزاء كل من صلاح عبد الله، محمد إمام، مصطفى شعبان، إدوارد، عمر متولى، المخرج أحمد خالد موسى، المخرج حسام على، محمد محمود عبد العزيز، المؤلف تامر إبراهيم، محمد رضوان، المنتج محمود شميس، أحمد صيام، المؤلف هانى سرحان، المخرج حسين المنباوى، مدير التصوير كريم أشرف.

كما قدم العزاء حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للإنتاج الدرامى، خالد زكى، على ربيع، ياسر جلال، مصطفى خاطر، محمد أنور، عزوز عادل، آيتن عامر، أشرف زكى وزوجته روجينا.

وحضر سابقا لتقديم العزاء كل من ميدو عادل محمد عبد الرحمن توتة، أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى بسيط، المخرج محمد النقلى، محمد على رزق.

وتوفيت والدة فتحى عبد الوهاب أمس الخميس، وشيع جثمان الفقيدة لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة طوخ بالقليبوبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحى عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى تتضمن مسلسلى "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.

































































Advertisements























































































