شكرا لقرائتكم خبر عن 27 أغسطس.. مجد القاسم يحيى حفلا ضمن ليالى "محكى القلعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مجد القاسم، حفلا موسيقيا، 27 أغسطس الجارى، ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى الذى يعقد فى الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر، وذلك بعد عودته من بيروت إذ يقيم حفلا هناك ضمن حفلاته فى عيد الأضحى المبارك.

وقال الفنان مجد القاسم إنه يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد" والمقرر طرحه فى الشتاء المقبل، مضيفا أنه يتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين وهم؛ باسم منير، سيد راضى، محمود شوقى، أسامة نصر، وريمون فايق.

مجد القاسم سيبدأ طرح ألبومه من خلال إصدار أول أغنياته "باقة ورد"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع ريمون فايق، تحمل طابعا رومانسيا بلهجة تجمع بين السورى واللبنانى والمصرى، ومن كلماتها: "راح اقدم لك باقة.. ورد يا ملاك.. وماشى ع الأرض ياقمره.. مضوية الليل وشمس اللى مدفيه البرد".

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كانت الفنانة أصالة، قد طرحت منذ أيام، أغنية بعنوان "نكتة بايخة" عبر موقع يوتيوب ضمن آخر ألبوماتها وأثير الكثير من الجدل، بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان مجد القاسم وكانت اسمًا لألبومه الذى طرحه منذ عام، البعض رأى الأمر اقتباسًا وآخرون فسروه على أنه توارد أفكار.

الفنان مجد القاسم علق على الأمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلا: "إنه أول واحد يطرح أغنية بعنوان "نكتة بايخة" وهو اسم الألبوم الذى طرحته منذ عام تقريبا وفوجئت بأغنية أخرى تحمل نفس الاسم".

وتمنى مجد القاسم التوفيق للفنانة السورية أصالة، قائلا: "فى النهاية أتمنى التوفيق للفنانة أصالة وكل واحد ينال حظه من النجاح".