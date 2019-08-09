بينهم محمد إمام ومصطفى شعبان.. الفنانون يواصلون التوافد على عزاء والدة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يقام الاَن بمسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء من نجوم الفن، محمد عادل إمام، ومصطفى شعبان، وأحمد فهمي، وياسر جلال، وإدوارد، وفتوح أحمد، وأحمد صيام، ومحمد أبو داود، وعمر مصطفى متولى.

كان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح أمس الخميس.