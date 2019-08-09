بعد رحيل طليقته بـ"سكتة قلبية" .. أحمد السعدني يترك حفل جينيفر لوبيز ويعود للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تلقى الفنان أحمد السعدني خبر رحيل طليقته وأم ولديه، خلال تواجده بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، الذي يقام اليوم الجمعة بأحد فنادق منطقة العلمين الجديدة.

وعلم الخليج 365، أن السعدني كان في الحفل رفقة ابنيه عبدالله وياسين، كذلك صديقه النجم أحمد رزق، وقد أصيب بصدمة كبيرة بعد معرفته بالخبر، خاصة أن طليقته لم تكن تعاني من أي أمراض، فضلًا إنها صغيرة في السن.

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وانطلق أحمد السعدني بسيارته إلى المستشفى التي ترقد فيه طليقته للتعرف على أسباب الوفاة.

يذكر أن طليقة السعدني قد رحلت منذ ساعات بالسكتة القلبية، أثناء تواجدها بمستشفى الشيخ زايد.

وكشف السعدني مؤخرًا انفصاله عن زوجته خلال استضافته بأحد البرامج، دون أن يكشف عن موعد أو أسباب الانفصال.