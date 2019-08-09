بينهم أشرف زكي واَيتن عامر.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب، والذي يقام الاَن بمسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء من نجوم الفن، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، آيتن عامر، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، أحمد عيد، مصطفى خاطر، علي ربيع، خالد زكي، واَخرين

كان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح أمس الخميس.