خاص| وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني وأم أولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
توفيت طليقة الفنان أحمد السعدني، وأم أولاده، اليوم الجمعة بعد تعرضها لسكتة قلبية.
وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن طليقة الفنان توفيت في المستشفى.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي معلومات حتى الآن عن موعد الجنازة أو العزاء .
يذكر أن الفنان أحمد السعدني لديه من طليقته ابنان هما عبدالله، 11 سنة، وياسين 7 سنوات.
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