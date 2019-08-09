محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص نجوم مسرح مصر على تقديم العزاء للفنان فتحي عبدالوهاب في وفاة والدته، التي توفيت أمس الخميس، بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

وحضر العزاء كل من الفنان محمد عبدالرحمن والفنان محمد أسامة ومجموعة كبيرة من النجوم.

كان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح يوم الخميس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم مسرح مصر في عزاء والدة فتحي عبدالوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.