صور| بينهم حسين ومصطفى فهمي.. المئات ينتظرون بدء حفل "جينيفر لوبيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر وعلاء أحمد:

ينتظر المئات من محبي الفنانة جينيفر لوبيز صعودها إلى المسرح في مدينة العلميين الجديدة.

ومن بين الحاضرين الحفل حسين فهمي ومصطفى فهمي والإعلامية سهير شلبي.

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وحرص منظمو حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على تجهيز مفاجأة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به في 24 يوليو الماضي.

وجهز المنظمون مجسمًا كبيرًا على شكل تورتة، مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد جينيفر لوبيز".

حفل اليوم يأتي تحت رعاية شركة أوراسكوم للتنمية، وهو الأول لجينيفر في مصر، ضمن خطة حفلاتها التي بدأت قبل شهرين، وأحيت خلالها عددًا من الحفلات بأكثر من دولة.

تذاكر الحفل انقسمت لأكثر من فئة: 2000 جنيه، 4000 جنيه والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.