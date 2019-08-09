صورة| أمل رزق تؤدي فريضة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة أمل رزق، متابعيها بصورة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، لتأدية فريضة الحج.

وعلقت أمل على الصورة قائلة: "اللهم أني أشهدك قبل يوم عرفة، إنني لا أحب قطع الأرحام، ولا فراق الأصدقاء والأحباب، ولكنك خلقت نفسي لتهذبها لا لتعذبها".

وأضافت: "فو الله ما فارقت أحدًا كرهًا أو حقدًا إنما فارقت من وضعوني في غير قدري وأذوني وظلموني وخانوا عشرتي، ووحدك تعلم ما في النفوس.انك تعلم وأنهم لايعلمون"، وكفا بالله شهيدا، اللهم بلغنا يوم عرف كهناعن من يؤذينا او يكرهنا".

يذكر أن الفنانة أمل رزق، عانت مؤخرًا، بعد تعرض نجلتها "لمى"، لحادث سير أثناء عودتها مع صديقتها من الساحل الشمالي، ما أدى إلى تحطم سيارتها ودخولهما المستشفى، وأصيبت ببعض الجروح في الفك والقدمين وتلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم داخل المستشفى، فيما تعرضت صديقتها "منه" المصري لإصابة في العين.