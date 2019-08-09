خاص| حسن الرداد: "دور إيمي في زنقة الستات كان مكتوب لرجل.. ولم ننفصل فنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي:

يستعد الفنان حسن الرداد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم أكشن، أكد أنه سيكون مختلفا في ظل حرصه على تقديم الأفضل للجمهور، وفي ظل التطور الذي تشهده السينما المصرية، مشيرا إلى أن إيمي سمير غانم ليست ضمن فريق العمل.

ورفص الرداد الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تخص مشروعه الجديد، مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة القراءة، ولكنه متحمس له.

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وبسؤاله عن أن هذا ثاني عمل دون إيمي سمير غانم، أوضح، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه هذا ليس انفصالا فنيا، وليس شرطا أن يعملا معا طول الوقت، مضيفا: "احنا اشتغلنا مع بعض بالصدفة في زنقة الستات، الدور التي قامت به إيمي، في الفيلم كان مكتوب لرجل، وتم تعديله لتقوم إيمي بتأديته".

وأضاف الرداد: "مفيش أي تخطيط مننا أننا نكون دويتو، لكن لو في مشروع نتحمس له سويا، لن نتردد في العمل معا، وإن لم يكن سيعمل كل منا في المشروع، الذي يجد فيه نفسه، كل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها".

يذكر أن الرداد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزوجة 18"، في حين قدمت إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، فيما كان آخر ظهور مشترك لهما في مسلسل "عزمي وأشجان" في رمضان 2018.