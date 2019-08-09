تراند اليوم : فنانة الفيديوهات الجنسية توجه رسالة لجمهورها في مصر وسوريا...

عادت الفنانة المصرية شيما الحاج للظهور من جديد بعد الإفراج عنها في قضية الفيديوهات الجنسية، حيث قامت منذ قليل بنشر فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير”إنستجرام” في أول ظهور إعلامي.

وعلقت عليها قائلة: “أدام الله لكم الأعياد دُهوراً وألبسكم من تقواه نوراً، كل سنه وأنتم بألف خير وعيد مبارك علينا جميعا “شيماء الحاج”.

وكانت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية، كشفت في وقت سابق أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وأضافت أحمد، أنه كان لزاما عليهما دفع قيمة الكفالة كاملة، وإلا يتم حبسهما مرة آخرى، خاصة وأن الأمر الإفراج عليهما منذ نحو أسبوعين كان بتدابير احترازية.