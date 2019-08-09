تراند اليوم : فضيحة مدوية.. فنانات وفتيات في أوضاع مخلة داخل شقة مخرج...

وأضافت سلمى عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي، : " رسالة لواحد مخرج مغربي كنت و مازلت " فان " لبعض أعمال ديالك و لكن مع الأسف تصدمت حين سمعت كادير الكاميرا في غرفتك و منزلك" .
و نبهت أقصبي البنات و بعض الفنانات قائلة : " راكم فهمتوني، حضيو ريوسكم و عرفو شنو كاديرو و معامن و فين " قبل أن توجه رسالة شديدة اللهجة مفادها: " أنت يا أستاذ وخى تحرشتي بيا هاد سنتين و مرديتش و بقا فيا حال و ليت كان قول هاد دومين ضروري يقيصك واحد عاد يخدمك ؟؟؟ ما تشديتش ليك و ما غاديش نبوح بإسمك و لكن عافاك إلى ما عالج راسك راه عندك وليدات و بركة من هاد الهبالى " .
وقد فجرت أقصبي، الإعلامية بقناة "تيلي ماروك"، الفضيحة عبر تدوينة نشرتها بحائطها الفيسبوكي، حيث تحدثت عن سلوك أرعن يقوم به مخرج امتنعت عن ذكر اسمه، عبر استدراج فتيات إلى منزله وتصويرهن في أوضاع مخلة.