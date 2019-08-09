بالفيديو: الدكتورة خلود مهددة بـ الحبس بسبب حبوب التخسيس

قام المحامي بشار النصار، بالتقدم بشكوى ضد الفاشينيستا الكويتية الدكتورة ” خلود ” ، وذلك لبيعها حبوب التنحيف ومزاولة الصيدلة دون ترخيص.

وعن ذلك، قال ” النصار ” بمقطع فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أن عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص هي ” الحبس ” عامان ودفع غرامة 2000 دينار أو أحدهما.

وجاء ذلك على خلفية وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، بعد الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك.

ومن جانبها، نفت الدكتورة خلود أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم تُستدعَ على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق.

كما ذكرت أنها تستعمل العقار منذ قرابة 4 أشهر بغرض خفض الوزن، مبينة أن الدواء مرخص من قبل وزارة الصحة ومرخص للإعلان عنه.