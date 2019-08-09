شاهد: فنانتان مصريتان وإعلامية يؤدين مناسك الحج

سافرت الفنانتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، وبصحبتهما الإعلامية البارزة، هالة سرحان، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن يسرا تؤدي الحج نيابة عن والدتها، التي فارقت الحياة منذ أيام قليلة، ورافقتها النجمة إلهام شاهين، التي أعلنت هي الأخرى عن رغبتها في أداء الفريضة، وأيضا نيابة عن والدتها.

ومن المقرر أن تعود يسرا وإلهام شاهين، ومعهما الإعلامية هالة سرحان إلى القاهرة الثلاثاء المقبل.