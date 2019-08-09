«يا رايحين للنبى الغالى» و«القلب يعشق».....أكثر تعبيراً

حج البيت ذلك الفرض العظيم الذى يتمناه كل مسلم على وجه الأرض، وكل من يؤدى هذا الفريضة يشعر بمتعة روحانية عظيمة، للأسف الشديد جداً هذه الفريضة العظيمة لم يستطع المبدعون من المطربين والشعراء التعبير عنها كما يجب إلا فى أحيان قليلة للغاية، ومنذ عشرات السنين، والأغانى التى عبرت عن الحج بحق لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ومنها «يا رايحين للنبى الغالى» للقيثارة الراحلة ليلى مراد، ورائعة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.

نستعرض فى هذا التقرير كواليس الأغنيتين الخالدتين اللتين دغدغتا مشاعر ملايين المسلمين فى عصور مختلفة، أغنية «يا رايحين للنبى الغالى» التى غنتها القيثارة الراحلة ليلى مراد 1953 ضمن أحداث فيلم ليلى بنت الأكابر وهى من كلمات الشاعر الراحل أبوالسعود الأبيارى، وألحان العملاق الراحل رياض السنباطى.

الجميع يعلم أن ليلى مراد أشهرت إسلامها فى نهاية الأربعينيات عندما استمعت لأذان الفجر بصوت الشيخ محمد رفعت وكانت نائمة بجوار زوجها أنور وجدى وأيقظته وقالت له لقد قررت اعتناق الإسلام، فوجئ أنور

وجدى بقرارها وشعر بسعادة غامرة، وكانت ليلى مراد تعتنق الديانة اليهودية. لم تكتف بذلك بل دعت زوجها لأداء صلاة الفجر معها.

وحين تم الطلاق بين ليلى مراد وأنور وجدى أشاع «وجدى» أن «ليلى» ستترك الإسلام وتعود لديانتها القديمة ولم تجد رداً مناسباً سوى أن تغنى هذه الأغنية الرائعة التى عكست من خلالها حالة إيمانية رائعة تدل على أنها بالفعل مسلمة قلبا وقالبا، وهذه الأغنية كتب لها الخلود 66 عاماً مرت عليها، وما زالت تعيش فى وجدان الملايين، وستظل أغنية القلب يعشق كل جميل لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، من تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسى وألحان رياض السنباطى، وغنتها كوكب الشرق 1972، وكتبها الشاعر الراحل عام 1950، حيث كانت يرغب فى التحول لحالة إيمانية عميقة بعد سنوات الغربة والمعاناة. تفوق بيرم التونسى على نفسه فى كتابة

مفردات تشبه الإعجاز، خاصة فى الكوبليه الثانى «كنت ابتعد عنه وكان ينادينى ويقول مسيرك تخضعلى وتجينى طاوعنى يا عبدى طاوعنى أنا وحدى، مالك حبيب غيرى قبلى ولا بعدى، أنا اللى أعطيتك من غير ما تتكلم، وأن اللى علمتك من غير ما تتعلم».

وفى الكوبليه الثالث مكة وفيها جبال النور، طالة على البيت المعمور، دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام، بعفو رب غفور فوقنا حمام الحمى عدد نجوم السلام».

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كلمات خالدة من شاعر عظيم.. غنتها كوكب الشرق فى المرحلة الأخيرة من حياتها.

وكانت آخر أغنية غنتها كوكب الشرق على المسرح فى حفلها الأخير يوم الخميس 3 يناير 1973 على مسرح سينما قصر النيل فى الوصلة الثانية لتكون مسك الختام لحفلات كوكب الشرق.

ومنذ ذلك التاريخ توقف الإبداع بين المطربين والشعراء والملحنين عن صناعة أغنية تعبر عن فريضة الحج، وهذا أمر مثير للدهشة، ولكن هذا قدرنا أن نعيش عشرات السنين على أغان معينة كتبها وغناها ولحنها عظماء من الصعب أن يجود الزمان بمثلهم.

ولا ننسى رائعة أخرى لأم كلثوم إلى عرفات الله.. ورائعة الراحلة أسمهان عليك صلاة الله وسلامه.. وهى من الأغانى الرائعة التى عبرت بحق عن الحج.

وأغنية الراحل محمد الكحلاوى مدد يا نبى يا نبى مدد.. أنا جيت أزورك يا نبى.