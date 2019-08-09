احتفال قنوات النيل المتخصصة بعيد الأضحى المبارك

اعتمد أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة خريطة الاحتفال بعيد الأضحى، التى وضعها رؤساء القنوات المتخصصة كل وفق طبيعة قناته.

تبدأ اعتباراً من يوم وقفة عرفات، وتنقل قناة نايل لايف على مدار اليوم بث حى من الأراضى المقدسة لنقل شعائر وقفة عرفات، وفى سهرتها الأولى تعرض الفيلم العربى الرسالة، وفى سهرتها الثانية يذاع تسجيل لحفل من محكى القلعة لفرقة الحضرة الصوفية.

وتعرض أول أيام العيد مسرحية «الجوكر» والفيلم العربى «على بيه مظهر» وفى السهرة يذاع حفل ساهر لنجم الأغنية المصرية تامر حسنى.

وتعرض ثانى أيام العيد مسرحية «هاللو شلبى»، والفيلم الكوميدى «سلامة فى خير»، وفى السهرة مع تسجيل لحفل المطرب محمد محسن فى محكى القلعة.

وثالث أيام العيد مسرحية «حزمنى يا»، والفيلم العربى «فيفا زلاطا».

ورابع أيام العيد مسرحية «أنا وهو وهى»، والفيلم العربى «خطف مراتى»، وفى السهرة اذاعة تسجيل لحفل المطربة غالية بن على فى محكى القلعة.

وخامس أيام العيد تعرض مسرحية «العيال كبرت»، والفيلم العربى «المصلحة».

وتقوم القناة بتطويع برامج الهواء لتتناسب حلقاتها مع طبيعة الاحتفال بالعيد، ومنها برامج «نهارك سعيد» و«صفحة جديدة».

أعدت قناة نايل سينما خريطة خاصة للاحتفال بالعيد، تتضمن مجموعة من الافلام المميزة، وتعرض يوم الوقفة الفيلم العربى هجرة الرسول، وفى السهرة الفيلم الكوميدى «فيلم هندى».

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وتعرض نايل سينما فى أول يوم العيد أفلام «شقة مصر الجديدة» و«بنات العم»، و«من أحب».

وفى ثانى أيام العيد تعرض أفلام «السفاح»، و«عفريتة اسماعيل يس».

وفى ثالث أيام العيد تعرض أفلام «حد صفر»، و«المصلحة».

وفى رابع أيام العيد تعرض أفلام «واحدة بواحدة»، و«المراهقات».

وتحتفل قناة ماسبيرو زمان بالعيد، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأعمال النادرة، ومنها مسرحية «السكرتير الفنى»، كما تعرض حلقة من برنامج «المسرح الأبيض» مع الفنانين جلال سيد و«شفيق» و«أبوعوف»، وفى السهرة فيلم «سلفنى 3 جنيه».

وفى ثانى أيام العيد تعرض مسرحية «الجوكر»، وفى ثالث أيام العيد مسرحية «حلمك يا شيخ علام»، وفى السهرة تعرض فيلم «عائلة مشاغبة جدا».

وفى رابع أيام العيد تعرض مسرحية «شاهد ما شفش حاجة»، وفيلم «ريا وسكينة».

واستعدت قناة نايل كوميدى لعيد الأضحى بمجموعة من الأفلام والمسرحيات الكوميدية، وتعرض فى أول أيام العيد فيلم «شلة المحتالين»، ومسرحية «الهمجى».

وفى ثانى أيام العيد تعرض فيلم «ابن حميدو»، ومسرحية «مدرسة المشاغبين»، وفى ثالث أيام العيد فيلم بنات العم ومسرحية «شاهد ما شفش حاجة»، وفى رابع أيام العيد فيلم «البنات عاوزة ايه»، ومسرحية «طار فوق عش المجانين».