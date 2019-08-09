تجديد حق عرض 23 فيلماً قديماً على «المتخصصة»

صرح أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة بأنه تم تجديد حق عرض 23 فيلماً قديماً لتعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها: بيومى أفندى، وابن حميدو، وفاطمة، ولحن الخلود، وقلبى دليلى، وتوبة، وبلبل أفندى، والهاربة، وسلفنى 3 جنيه، وفيروز هانم، وعلى بابا والأربعين حرامى.. وسلامة. ودنانير، وسلامة فى خير. خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها: بيومى أفندى، وابن حميدو، وفاطمة، ولحن الخلود، وقلبى دليلى، وتوبة، وبلبل أفندى، والهاربة، وسلفنى 3 جنيه، وفيروز هانم، وعلى بابا والأربعين حرامى.. وسلامة. ودنانير، وسلامة فى خير.

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