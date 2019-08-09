«عبدالوهاب» يختم حياته بـ«لبيك اللهم لبيك»

كان الضمير الغنائى لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى كامل صفائه ويقظته، حتى اللحظة الأخيرة من حياته كان يواصل تجهيز أغنية «لبيك اللهم لبيك»، وهى الأغنية التى ختم بها مشواره الغنائى بعد أن غنى قبلها «من غير ليه» وكان يفعل ذلك وهو يعلم تمام العلم أن الجمهور قد فقد ذوقه، وكان من بين آخر كلماته أن الأغنية فقدت ناقدا كبيرا هو الجمهور، ورغم ذلك لم يعبأ إلا بالجمال، ولم يقدم أعمالاً تافهة تحت حجة أن الجمهور يريد هذا، أو أن شركات الإنتاج تفرض ذلك، فكانت أغنية «لبيك اللهم لبيك» آخر الأغنيات العظيمة التى تعبر عن فريضة الحج التى نعيش زمنها هنا، ويعيش الحجاج شعائرها هناك بالأرض المقدسة، وكانت الأغنية بحق تثير فى النفوس

المؤمنة شعائر الشوق إلى هذه الأرض المباركة وإلى زيارة بيت الله الحرام ومقام النبى محمد عليه الصلاة والسلام.

عاجل الموت الموسيقار محمد عبدالوهاب ذلك الذى نشعر به يعاجل كل نشيط موهوب حتى إن كبرت سنه، فلم تخرج أغنية «لبيك اللهم لبيك» للنور إلا بعد رحيله وكان متألقاً فيها شاباً يبدو شبابه أكثر من المطربة نجاة التى غنت أيضاً نفس الأغنية، وصار واضحاً أن «عبدالوهاب» من خلال تلحينه أراد أن يقدم لحناً يقوله الحجاج أنفسهم أثناء تلبيتهم بقولهم: «لبيك اللهم لبيك»، ورغم صعوبة أن تنجح أغنية مناسبة لا فى زمن «عبدالوهاب» الأخير ولا فى هذه الأيام التى

نعيشها إلا أن اللحن العبقرى لهذه الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر.. أحمد شفيق كامل، استطاع أن يبقى كجوهرة بين ما مضى من ألحان، القليل منها نجح وانتشر على ضفاف صوت أم كلثوم ومن بعد على ضفاف أصوات أخرى، وكان «عبدالوهاب» كما ذكر لى الشاعر محمد التهامى يريد أن يقدم قصيدة بالفصحى من أشعار «التهامى» عن فريضة الحج إلا أن «عبدالوهاب» سافر واعتذر عن لقاء بينه وبين «التهامى»، وطلب منه أن يتصل به فور عودته من رحلته السنوية فى أوروبا، ولكن «التهامى» لم يتصل وفوجئ- كما ذكر التهامى- بأغنية «لبيك اللهم لبيك» بصوت «عبدالوهاب» فتحسر كثيراً إذ لم يكن هذا العمل من نصيب كلماته، وعزاؤنا فى أن تسجيل هذه الأغنية لا يزال بيننا حتى إن كانت تذيعه وتبثه القنوات المصرية والإذاعية المصرية وليس القنوات ولا الإذاعات الخاصة. هكذا ختم «عبدالوهاب» حياته بأغنية عن الحج، بينما نحن بدأنا نشر أغانى المهرجانات على ضفاف ثورتين.