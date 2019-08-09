يا ليلة العيد آنستينا

الليلة هى ليلة عيد الأضحى المبارك، فى هذه الليلة لا نسمع سوى صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وهى تشدو يا ليلة العيد أنستينا، فى ليلة عيد الأضحى عام 1944 وهى من كلمات أحمد رامى، وألحان رياض السنباطى.

وفى حفل النادى الأهلى وبحضور الملك فاروق

وبعد أن انتهت من غنائها قرر الملك فاروق منحها وسام الكمال. تقديراً منه لموهبتها الفذة.

75 عاماً مرت على هذه الأغنية وما زالت هى الأغنية الوحيدة التى عبرت بحق عن العيد وفرحته، رحم الله كوكب

الشرق أم كلثوم.. والشاعر الراحل أحمد رامى، والموسيقار المبدع رياض السنباطى.

وفى عام 1983 غنت الفنانة الاستعراضية صفاء أبوالسعود أغنية أهلا بالعيد، من كلمات عبدالسلام أمين وألحان جمال سلامة. وهى أغنية مرحة تم تصويرها فى الحدائق للتعبير عن فرحة استقبال العيد. ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عمل أى أغنية تعبر عن العيد.. وكأن المواهب لم تعد موجودة.