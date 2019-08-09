أحمد عز : " أولاد رزق 2 " عمل بنكهة موسم العيد

يشارك الفنان أحمد عز في موسم عيد الأضحي السينمائي بالجزء الثاني من فيلم " أولاد رزق" ، و الذي بدأ عرضه ليلة امس الخميس 8 اغسطس .
عز يري أولاد رزق عملا سينمائيا مناسبا لموسم العيد، حيث قال : انتظرنا كثيرا حتي نقدم للجمهور عملا مناسبا لموسم العيد ، يتاح رؤيته للاسرة بالكامل ، فدائما موسم العيد يكون له معايير مختلفة .
و قال : نجاح الجزء الأول جعلنا نتمهل كثيرا ، حتي يكون الجزء الثاني علي نفس المستوي و يستطيع استكمال نجاح الجزء الأول .
" أولاد رزق2" بطولة " أحمد عز و أحمد الفيشاوي و عمرو يوسف ، تأليف صلاح الجهيني و إخراج طارق العريان "
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