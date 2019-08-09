جلسات عمل بين إيهاب توفيق و الملحن أشرف سالم

يعقد المطرب إيهاب توفيق جلسات عمل مكثفة مع الملحن أشرف سالم ، للاستقرار علي الأغنية الجديدة المقرر أن يقوم إيهاب بتسجيلها و ضمها لألبومه الجديد.

حيث انتهي إيهاب حتي الآن من تسجيل

7 أغاني تعاون فيهم مع عدد من الشعراء و الملحنين و الموزعين منهم " حمدية التيتي و نادر عبد الله و أشرف سالم و طارق توكل و أنور عمرو"

إيهاب لم يستقر علي موعد طرح ألبومه الجديد ، و لكن من المقرر أن يقوم بتسجيل المزيد من الأغاني خلال الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن آخر ألبومات إيهاب توفيق كان بعنوان " كل يوم يحلو" عام 2016