هند صبري في المسابقة الرسمية لـ "تورنتوالسينمائي الدولي"

وقع الاختيار علي الفيلم التونسي "نورا تحلم" للنجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان "تورنتو السينمائي الدولي" ، و التي تقام فاعلياته في الفترة من 5 لـ 15 سبتمبر المقبل

الفيلم من نوعية الأفلام الروائية الطويلة بطولة "هند صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي"

وتجسد هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا

تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي .

جدير بالذكر أن الفنانة هند صبري يعرض لها حاليا فيلم " الفيل الأزرق2 " التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز .