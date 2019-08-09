مصطفي قمر يطرح " ضحكت ليا" بعد عيد الأضحي

استقر المطرب مصطفي قمر علي طرح البومه الجديد " ضحكت ليا" منتصف اغسطس الجاري ، بعد انتهاء أيام عيد الاضحي ، حيث يعود مصطفي لسوق الكاسيت من خلال هذا الالبوم بعد غياب استمر لما يزيد عن

خمسة أعوام .

مصطفي طرج منذ أيام أغنية " س من الناس" كنوع من الترويج للألبوم ،ة وحققت الأغنية ردود أفعال لاباس بها علي مواقع السوشيال ميديا .

و يتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء و الملحنين والموزعين منهم " أيمن بهجت قمر و أمير طعيمة و حمدي صديق و محمد يحيي و رضا زايد و توما " .

جدير بالذكر ان اخر البومات مصطفي قمر كان بعنوان " انا مطمن " عام 2014 .