مصطفي قمر يطرح " ضحكت ليا" بعد عيد الأضحي

استقر المطرب مصطفي قمر علي طرح البومه الجديد " ضحكت ليا" منتصف اغسطس الجاري ، بعد انتهاء أيام عيد الاضحي ، حيث يعود مصطفي لسوق الكاسيت من خلال هذا الالبوم بعد غياب استمر لما يزيد عنخمسة أعوام .
مصطفي طرج منذ أيام أغنية " س من الناس" كنوع من الترويج للألبوم ،ة وحققت الأغنية ردود أفعال لاباس بها علي مواقع السوشيال ميديا .
و يتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء و الملحنين والموزعين منهم " أيمن بهجت قمر و أمير طعيمة و حمدي صديق و محمد يحيي و رضا زايد و توما " .
جدير بالذكر ان اخر البومات مصطفي قمر كان بعنوان " انا مطمن " عام 2014 .
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