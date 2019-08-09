هشام عباس : ردود أفعال " شاري بالغالي" أدهشتني

أعرب المطرب هشام عباس عن سعادته بردود أفعال أغنيته الجديدة " شاري بالغالي" و الذي طرحها منذ أيام علي التطبيقات الالكترونية المختلفة . هشام قال لـ " الوفد " : سعيد للغاية بردود أفعال الناس علي الأغنية ، فانتظار الجمهور شيء جميل بالنسبة لي في حد ذاته ، و أعدهم بطرح المزيد من الأغاني خلال الفترة القادمة . حد ذاته ، و أعدهم بطرح المزيد من الأغاني خلال الفترة القادمة . جدير بالذكر أن أغنية " شاري بالغالي" كلمات حسن عطية ، الحان أحمد زعيم، توزيع توما .

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