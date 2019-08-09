بالفيديو: فضيحة في الجو.. مضيفة في حالة سكر تتساءل: أين نحن؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أغسطس 2019 10:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فقدت مضيفة جوية وظيفتها وباتت معرضة لعقوبات أخرى محتملة، بعد أن ظهرت وهي في حالة سُكر خلال رحلة على متن طائرة شركة “يونايتد إكسبرس” الأميركية.

والتقط ركاب لقطات فيديو للمضيفة التي بدت غير قادرة على البقاء مستيقظة على مقعدها، بينما كانت تترنح أثناء تحركها في مقصورة الطائرة.

وكانت المضيفة جوليان مارش، البالغة من العمر 49 عاما، على متن رحلة داخلية في الولايات المتحدة، متجهة من شيكاغو إلى ساوث بند، عندما لاحظ الركاب تصرفاتها غير الطبيعية.

وعندما حطت الطائرة في وجهتها الأخيرة، كان ضباط الأمن في انتظارها لتوقيف المضيفة السكيرة، التي لم تكن تدرك أنها وصلت إلى وجهتها، وتساءلت “أين نحن”.

وقال المسافر أرون شيرب لشبكة “إي بي سي” الأميركية إنها كانت تتمايل وتصطدم بالركاب أثناء حركتها، ثم جلست على مقعدها ونسيت ربط حزام الأمان.

وأوضح مسافرون آخرون أنها لم تستجب على أي من استدعاءاتهم طوال الرحلة.

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وقبيل الهبوط، أبلغ ركاب الطيارين بحالة المضيفة، فيما رد أحد المسؤولين عن قيادة الطائرة بأن الطاقم على علم بالواقعة، وأبلغ سلطات الأمن في مطار ساوث بند بالفعل.

وحسب وسائل إعلام أميركية، خضعت مارش لاختبار الكحوليات، وجاءت النتيجة بـ5 أضعاف المسموح به بالنسبة للمضيفات الجويات.

وقال متحدث باسم “إير ويسكونسن” التي كانت تشغل الرحلة، إن مارش لم تعد موظفة في الشركة، علما أنها تعمل مضيفة جوية من أشهر قليلة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالي إنها ستفتح تحقيقا بالواقعة، التي قد تتحول إلى قضية جنائية بالنسبة للمضيفة.

سكاي نيوز