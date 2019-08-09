فيلم هند صبري بالمسابقة الرسمية في مهرجان تورنتو.. "نورا تحلم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الفيلم التونسي "نورا تحلم" للممثلة التونسية هند صبري، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي تقام نسخته المقبلة في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر/أيلول.

الفيلم من إخراج التونسية هند بوجمعة، وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي.

وتؤدي الفنانة التونسية هند صبري دور "نورا" بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، والتي تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.

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واختيرت هند صبري ضمن لجان تحكيم جوائز الدورة 76 من مهرجان فينيسيا الدولي للفيلم، والذي سينعقد خلال الفترة من 28 أغسطس/آب حتى 7 سبتمبر/أيلول.

وأعلنت صبري عبر حسابها على موقع أنستقرام عن سعادتها بالاختيار، معربة عن أملها في أن تكون "سفيرة جيدة للفن العربي" بالمهرجان السينمائي الأقدم في العالم.

واختيرت صبري كعضوة في لجنة التحكيم المانحة لجائزة "لويجي دى لاورينتيس: أسد المستقبل" المخصصة للفنانين المشاركين لأول مرة وهي غير جائزة "الأسد الذهبي" الرئيسية التي تمنح لأفضل فيلم مشارك بالمهرجان.