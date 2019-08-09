جنيفر لوبيز تغني في مصر وسط دعوات مقاطعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، مساء الجمعة، خلال حفلها الضخم في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في مصر، بعيد ميلادها الـ50، والذي يوافق 9 أغسطس/آب.

ودعت لوبيز في وقت سابق محبيها لمشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها في مصر، إذ ظهرت في فيديو نُشِر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "أرحب بكم وأدعوكم لمشاركتي حفل عيد ميلادي هذا الصيف في مصر".

ويأتي حفل النجمة الأمريكية في مصر ضمن جولتها الغنائية "It’s My Party Tour" حول العالم، التي انطلقت في 6 يونيو/تموز وتتواصل حتى 11 أغسطس.

وبلغ سعر التذكرة الذهبية لحضور الحفل 4500 جنيه (أي حوالي 270 دولاراً) وسعر الفئة الأولى 2000 جنيه مصري (حوالي 120 دولاراً).

وانطلقت دعوات لمقاطعة حفل لوبيز بعد اتهامها بدعم الاحتلال الإسرائيلي، إذ أحيت حفلًا في مدينة تل أبيب الإسرائيلية بداية أغسطس/آب، متجاهلة دعوات المقاطعة.