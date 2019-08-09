موسيقيون بوظائف لا علاقة لها بالموسيقى يشعلون مهرجانا في لبنان

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رويترزالجمعة 2019/8/9 11:12 م بتوقيت أبوظبي
الحفل امتد نصف ساعة إضافية لتلبية طلبات الحضور
قدم فريق "مانداي بلوز باند" الموسيقي المكون من هواة ومحترفين حفلا ناجحا، الخميس، في مهرجانات بيت الدين، واستطاع أن يسحر الكبار والصغار الذين اجتمعوا في الباحة الداخلية لقصر بيت الدين الأثري، من خلال أنغام البلوز والجاز والروك.
وعبر الجمهور عن انسجامه مع الفريق منذ الأنغام الأولى فراح البعض يرقص ويتمايل ويغني بلا تحفظ، وفي منتصف الحفل ترك العشرات مقاعدهم وانتقلوا للفسحة المواجهة للمسرح للرقص والتفاعل مع الفريق.
وقرب نهاية الحفل الذي كانت مدته ساعة ونصف طلب الحضور المزيد من الأنغام الحرة التي تعبر عن الآلام والحب والجراح بطريقة مشوقة وحماسية، وانتهى الأمر بصعود البعض إلى المسرح والرقص بجانب الفريق، وامتد الحفل نصف ساعة إضافية لتلبية طلبات الحضور.
ويتكون الفريق من موسيقيين يعملون في وظائف مرموقة لا علاقة لها بالموسيقى لكنهم اعتادوا الاجتماع مساء كل اثنين منذ 25 عاما في إحدى الفسحات بالعاصمة اللبنانية، بيروت، للتخلص من التوتر والروتين عن طريق عزف الموسيقى، حيث يعشق أعضاء الفريق موسيقى البلوز والروك والسول.
وسبق أن افتتح الفريق العديد من الحفلات لفرق عالمية في لبنان، لكن الخميس كانت المرة الأولى التي يشارك فيها الفريق في مهرجانات بيت الدين بحفل كامل مخصص له.
وتختتم مهرجانات بيت الدين الدولية فعالياتها، السبت، مع الفنان المغربي عبده شريف الذي سيغني لعبدالحليم حافظ في الذكرى الـ90 لميلاد العندليب الأسمر.
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