شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وأشرف زكى وروجينا وآيتن عامر يقدمون العزاء فى والدة فتحى عبدالوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين والمنتجين والإعلاميين على تقديم واجب العزاء فى والدة النجم فتحى عبد الوهاب، المقام حاليا بمسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، وقدم العزاء كل من حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للإنتاج الدرامى، خالد زكى، على ربيع، ياسر جلال، مصطفى خاطر، محمد أنور، عزوز عادل، آيتن عامر، أشرف زكى وزوجته روجينا.

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وحضر سابقا لتقديم العزاء كل من محمد عبد الرحمن توتة، أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى بسيط، المخرج محمد النقلى، ميدو عادل، محمد على رزق. وتوفت والدة فتحى أمس الخميس، وشيع جثمان الفقيدة لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة طوخ بالقليبوبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان فتحى عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضى، تتضمن مسلسلى "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، بالإضافة إلى "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز، كما ظهر كضيف شرف فى أكثر من عمل آخر.