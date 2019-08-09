شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ومصفى فهمى ورزان مغربى ودينا وإيمان العاصى فى حفل جنيفر لوبيز بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمى ومصطفى فهمى واللبنانية رزان مغربى، وإيمان العاصى، والمطربة مروة نصر، وبسمة وهبى والفنانة دينا على حضور حفل جنيفر لوبيز بالعملين الجديدة.

تأتى أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.

واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعري.

























































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